"مطارات جدة" تستعد لاستقبال وفود وجماهير الفرق المشاركة بكأس العالم للأندية

وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي أكمل جميع استعداداته لاستقبال المشاركين في البطولة ورفع الجاهزية من خلال توظيف القدرة التشغيلية وكفاية الكوادر البشرية وتهيئة صالات السفر للزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم البطولة، حيث يتوفر في الصالة رقم (1) 220 منصة لإنهاء إجراءات المسافرين؛ منها 80 جهازًا للخدمة الذاتية، و114 منصة للجوازات و46 بوابة سفر مرتبطة بجسور الركاب، كما تم العمل على توفير خدمات مميزة للضيوف مثل المسارات الخاصة وخدمة النقل وغيرها، مشيرًا إلى أن تلك الاستعدادات تمت بالتعاون مع شركاء النجاح في المطار من الجهات الحكومية والتشغيلية وبالتعاون والتنسيق المسبق أيضًا مع وزارة الرياضة ووزارة السياحية للمساهمة في نجاح هذا الحدث الرياضي الهام وعكس صورة عن التسهيلات التي تقدمها المملكة للزوار والسياح.