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"أمير حائل" يُشيد بنتاج طلاب الجامعة بمسابقة "فك الشفرة" خلال ملتقى "الكفاءات التقنية"
رعى الملتقى وتجول في المعرض المصاحب الذي شارك فيه 30 جهة تقنية مختلفة
أثنى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد على ما حققه طلاب الجامعة خلال مسابقة "فك الشفرة" التي عُقدت على هامش ملتقى" الكفاءات التقنية "التي نظّمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الجامعة.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سعد قد رعى أمس الملتقى وتجول في المعرض المصاحب الذي شارك فيه 30 جهة تقنية مختلفة.
وفي ختام الحفل كرم الجهات المشاركة، وطلاب الجامعة الفائزين في مسابقة "فك الشفرة".
وعبّر الطلاب الفائزون في المسابقة عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على كلماته الأبوية التشجيعية والتوجيهية، كما شكروا رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف على الاهتمام والحرص على أبنائه الطلاب، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تنظيم هذا الملتقى.