"أمير حائل" يُشيد بنتاج طلاب الجامعة بمسابقة "فك الشفرة" خلال ملتقى "الكفاءات التقنية"

وعبّر الطلاب الفائزون في المسابقة عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على كلماته الأبوية التشجيعية والتوجيهية، كما شكروا رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف على الاهتمام والحرص على أبنائه الطلاب، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تنظيم هذا الملتقى.