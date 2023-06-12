سيكو تفوز بجائزة أفضل استراتيجية لأدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، أن استراتيجيتها لأدوات الدخل الثابت السيادية وشبه السيادية قد فازت بجائزة "أفضل استراتيجية لصندوق أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن جوائز السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023.
وقد عبرّت السيدة نجلاء الشيراوي - الرئيس التنفيذي لسيكو عن سعادتها بهذه الجائزة قائلة: " تحصد سيكو ثمار جهودها في قطاع إدارة الأصول وقوة استراتيجيتها الرائدة والمتميزة في تحقيق نتائج إيجابية في ظل ظروف السوق الصعبة. إننا سعداء بالأداء الاستثنائي الذي حققته استراتيجيتنا لأدوات الدخل الثابت والذي يعكس خبرة فريق العمل والذي يتميز بسرعة التأقلم مع ظروف السوق ويحرص دائماً على تحقيق نتائج متميزة للعملاء. نشعر بالامتنان للثقة التي يوليها لنا عملاؤنا وسنواصل الالتزام بخدمتهم وفق أعلى المستويات والاستمرار في تقديم حلول مبتكرة ومتطورة تناسب احتياجاتهم وأهدافهم الاستثمارية حيث ان تواجدنا في البحرين والإمارات والسعودية يتيح لنا خدمة عملائنا بشكل أفضل والاستفادة من الفرص السانحة في منطقة الخليج."
من جانبه، قال علي مرشد - رئيس أدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت معلّقاً: "لقد حققت استراتيجياتنا لأدوات الدخل الثابت نتائج متميزة، مع تصنيفها ضمن الأفضل أداءاً مقارنة بالمؤشرات المعيارية حيث تفوق صندوق سيكو للاستثمار في أدوات الدخل الثابت على مؤشره المعياري بنسبة 6.9% في عام 2022 في حين جاءت استراتيجية الصكوك المتوافقة مع معايير الأداء الاستثماري العالمي للصناديق الإقليمية على القمة لفترة سنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، محققة صافي عائدات بنسبة 23.23% على مدار الخمس سنوات الماضية."
وتمنح جوائز السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط إلى الصفقات الأكثر ابتكارًا وتميزًا من الجهات السيادية والشركات والمؤسسات المالية المصدرة والمقترضين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2014. هذا وتحتفي الجوائز بالأداء الاستثنائي للمؤسسات المالية والمهنيين الذين أظهروا تميزًا في مختلف الفئات. وقد تم تكريم إدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت في سيكو لأدائها الاستثنائي وإستراتيجياتها المتوازنة للدخل الثابت في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن جانبه هنأ أليكس جونسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف سي ميديا جروب على التقدير المستحق مضيفاً : "لا شك ان التزام سيكو بتقديم استراتيجيات متميزة لأدوات الدخل الثابت في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جدير بالإشادة والتكريم فعلا. هذه الجائزة تعد خير دليل وشاهد على الخبرات الواسعة والالتزام في العمل والتميز في الأداء لخدمة عملائهم."
وكانت سيكو قد شهدت ارتفاعاً في الأصول تحت الإدارة بنسبة 5% لتصل إلى 5 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول 2023، وذلك على ضوء إطلاق منتجات وخدمات جديدة.