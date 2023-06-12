سيكو تفوز بجائزة أفضل استراتيجية لأدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

من جانبه، قال علي مرشد - رئيس أدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت معلّقاً: "لقد حققت استراتيجياتنا لأدوات الدخل الثابت نتائج متميزة، مع تصنيفها ضمن الأفضل أداءاً مقارنة بالمؤشرات المعيارية حيث تفوق صندوق سيكو للاستثمار في أدوات الدخل الثابت على مؤشره المعياري بنسبة 6.9% في عام 2022 في حين جاءت استراتيجية الصكوك المتوافقة مع معايير الأداء الاستثماري العالمي للصناديق الإقليمية على القمة لفترة سنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، محققة صافي عائدات بنسبة 23.23% على مدار الخمس سنوات الماضية."