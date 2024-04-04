في قصة أسرت إعجابه.... موقف سعودي بطله "رجل أمن" يحكيه معتمر ألباني

ويحكي الضيف الألباني قصة أسرت إعجابه بحملة للعمرة في عودتهم من مكة لمحافظة جدة قبيل وقت الإفطار، حيث أوقفتهم نقطة تفتيش وقبل أن يصعد رجل الأمن للحافلة تساءل المعتمرين عن السبب فقال لهم المرشد قد يكون هناك مخالفة مرورية على السائق وسيتم تحريرها وننطلق لنلحق بالفطور المغرب في جدة.