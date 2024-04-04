في قصة أسرت إعجابه.... موقف سعودي بطله "رجل أمن" يحكيه معتمر ألباني
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعتمر من ألبانيا يبدي فيه إعجابه بالكرم الذي وجده في ورفاقه في المملكة عندما كانوا في أداء العمرة.
ويحكي الضيف الألباني قصة أسرت إعجابه بحملة للعمرة في عودتهم من مكة لمحافظة جدة قبيل وقت الإفطار، حيث أوقفتهم نقطة تفتيش وقبل أن يصعد رجل الأمن للحافلة تساءل المعتمرين عن السبب فقال لهم المرشد قد يكون هناك مخالفة مرورية على السائق وسيتم تحريرها وننطلق لنلحق بالفطور المغرب في جدة.
ويسرد المعتمر، أنه عندما صعد رجل الأمن للحافلة بادرهم بسؤال لم يتوقعوه قائلاً: هل معكم فطور؟ فأجاب الجميع بلا، ثم نادى بزملائه والعمال ليحضر صناديق النعمة والإفطار ثم يودعونا لإكمال رحلتنا، خاتماً حكايته بقوله لرفاقه: "الآن أقول لكم: نحن في بلد خادم الحرمين الشريفين".
ويثني المعتمر على هذه المبادرة وما وجده ورفاقه طيلة تواجدهم في المملكة، حيث شاهد السعوديين يتسابقون بالماء والتمر في الشوارع لإفطار الصائمين وتقديم الخدمة لضيوف الرحمن.