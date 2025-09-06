الرحيلي: "كبس الهدايا" في المنصات الرقمية تسوّل محرم وخبيث

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء، الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أن ما يُعرف بـ"كبس الهدايا" في تطبيقات مثل "يوتيوب" و"تيك توك" وغيرها، يُعد من أشكال التسول الإلكتروني الخبيث، مشيرًا إلى أن صاحبه يأتي يوم القيامة "وليس في وجهه قطعة لحم".
وأضاف الدكتور الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية وأستاذ كرسي الفتوى، أن الأموال المحصلة من الإعلانات التي تتضمن صور نساء متبرجات أو موسيقى أو محتويات محرمة، هي أموال محرمة لا يجوز الكسب منها. كما شدد على أن السماح للإعلانات العشوائية بالظهور في القنوات، حتى وإن كان محتواها طيبًا، أمر لا يجوز لأن صاحب القناة لا يملك التحكم فيما يُعرض.
وبيّن أن الكسب المباح عبر المنصات الرقمية يتحقق إذا قدّم صاحب القناة محتوى نافعًا يجذب المشاهدات والمتابعات، فحصل على عوائد من إدارة المنصة أو الجهة المشرفة، معتبرًا أن هذا النوع من الكسب لا حرج فيه شرعًا.