الرحيلي: "كبس الهدايا" في المنصات الرقمية تسوّل محرم وخبيث

وأضاف الدكتور الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية وأستاذ كرسي الفتوى، أن الأموال المحصلة من الإعلانات التي تتضمن صور نساء متبرجات أو موسيقى أو محتويات محرمة، هي أموال محرمة لا يجوز الكسب منها. كما شدد على أن السماح للإعلانات العشوائية بالظهور في القنوات، حتى وإن كان محتواها طيبًا، أمر لا يجوز لأن صاحب القناة لا يملك التحكم فيما يُعرض.