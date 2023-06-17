بشعار "المرأة أرضها وحقوقها".. "آركو" تشارك العالم الاحتفال بـ"عالمي مكافحة الجفاف"

وأشار إلى أن مواجهة خطر التصحُّر والجفاف تتم من خلال إيجاد تخطيط أكثر كفاءة وممارسات واعية في التعامل مع الأراضي، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء بإطلاق المزيد من مبادرات التشجير، وتعزيز العمل والتضامن الدوليين في ترميم الأراضي وإصلاحها؛ من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة، ومنع التعرية بتثبيت التربة من خلال استخدام الأسوار الرملية، وإنشاء أحزمة خضراء حول المدن والقرى، وحسن إدارة المياه وتوفير المياه المعالجة، ومنع أي تعديات على البيئة، وإيجاد الموارد الكفيلة بتمويل مشاريع تتعلق بمحاربة التصحر ومعرفة مسار تدهور الأراضي، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تم استخلاصها من توصيات مؤتمر جدول القرن الحادي والعشرين في باريس 17 يونيو 1994 ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 1996م.