"الحصيني" ينصح بارتداء ملابس شتوية بالأماكن المفتوحة والمرتفعات

توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، عضو مؤسس في لجنة تسميات المناخية، أن تشهد الأماكن المفتوحة والمرتفعات الجبلية موجة باردة تستمر حتى ليلة غد الأربعاء، مع عودة البرودة الشتوية مجدداً في موسم "بياع الخبل عباته".
وتفصيلاً، قال "الحصيني" عبر حسابه على منصة "إكس": البسوا ولبسوا عيالكم ملابس شتوية خفيفة هذه الليلة ليلة الثلاثاء وغداً ليلة الأربعاء في الأماكن المفتوحة في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية لمن يتأخر في الليل وتثقل الملابس كلما تم الاتجاه شمالاً من المملكة ولا تنسوا أورادكم الشرعية حفظ الله الجميع من كل شر، وهذا ليس غريباً فنحن في موسم بياع الخبل عباته.
وتعدّ المقولة الشعبية "بياع الخبل عباته" من أقدم المقولات في الجزيرة العربية، إلا أنها تحولت إلى موسم حقيقي يذكره المجتمع كالمواسم الأخرى، ويأتي في نهاية موسم العقارب، بعد أن تتوسط موجة الحر في أجواء البرد، فيظن البعض أن البرد قد انصرف، وأمنوا عدم عودته، فيتخلون عن عباءاتهم، فيعاود البرد هجمته مجدّداً، ويُعتبر إشارة لانتهاء فصل الشتاء.
وتعود أسباب هذه المقولة في الجزيرة العربية إلى أنهم كانوا يبيعون العباءة في نهاية الشتاء، ويتفاجؤون بعودة البرد مجدداً، فسموه "بياع الخبل عباته" أي من يبيع عباته قبل نهاية الشتاء.
وورد في رواية أخرى أن رجلاً معتوهاً اشترى عباءة لتقيه من لسع الشتاء، وفي نهاية الشتاء عاد الدفء، فظنّ أن البرد قد انتهى فباع عباءته، فعاود البرد، فأهلكه، فسُمي هذا الموسم باسمه.