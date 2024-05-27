"السند": هيئة الأمر بالمعروف توظف التوعية الرقمية خلال موسم الحج

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم الاثنين، تسخير الرئاسة العامة للهيئة، جميع إمكاناتها لخدمة الحاج والمعتمر والزائر في موسم حج عام 1445هـ.