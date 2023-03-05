أمريكان إكسبريس السعودية توسع شبكة أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها من خلال شراكتها مع بنك الجزيرة

وتعليقا على ذلك، قال فهد بن مبارك القثامي، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس السعودية: "تأتي اتفاقيتنا مع بنك الجزيرة ثمرة لجهد كبير من أجل جعل خدماتنا أسهل من أي وقتٍ مضى، حيث يعد تقديم خيارات متعددة لعملائنا الجدد والحاليين هو أحد أهم أولوياتنا الرئيسية. ونحن سعيدون لتوسيع تغطية شبكتنا مع بنك الجزيرة وتزويد عملائنا بمزيد من أجهزة الصراف الآلي التي يمكنهم من خلالها إجراء عمليات السحب النقدي بسهوله، وبذلك تضيف أمريكان إكسبريس السعودية 600 جهاز جديد لشبكة تغطيتها ليصبح إجمالي أجهزة الصراف الآلي التي يمكن لأعضاء البطاقات الاستفادة منها أكثر من 3500 جهاز منتشرة في كافة أنحاء المملكة بداية من فبراير 2023م".