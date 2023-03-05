أمريكان إكسبريس السعودية توسع شبكة أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها من خلال شراكتها مع بنك الجزيرة

وقعت شركة أمريكان إكسبريس السعودية اتفاقية جديدة مع بنك الجزيرة لتزويد أعضاء البطاقات بإمكانية السحب النقدي من أكثر من 600جهاز صراف آلي إضافي في جميع أنحاء المملكة.
وتدعم هذه الاتفاقية إلتزام أمريكان إكسبريس السعودية بتعزيز خدماتها بالمملكة وزيادة عدد المواقع التي يمكن لأعضاء البطاقات الوصول إليها. والسماح لهم بإتمام عمليات السحب والمعاملات المصرفية بسهولة أكبر، كما تسعى أمريكان إكسبريس السعودية إلى تقديم المزيد من الخيارات لعملائها.
وتعليقا على ذلك، قال فهد بن مبارك القثامي، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس السعودية: "تأتي اتفاقيتنا مع بنك الجزيرة ثمرة لجهد كبير من أجل جعل خدماتنا أسهل من أي وقتٍ مضى، حيث يعد تقديم خيارات متعددة لعملائنا الجدد والحاليين هو أحد أهم أولوياتنا الرئيسية. ونحن سعيدون لتوسيع تغطية شبكتنا مع بنك الجزيرة وتزويد عملائنا بمزيد من أجهزة الصراف الآلي التي يمكنهم من خلالها إجراء عمليات السحب النقدي بسهوله، وبذلك تضيف أمريكان إكسبريس السعودية 600 جهاز جديد لشبكة تغطيتها ليصبح إجمالي أجهزة الصراف الآلي التي يمكن لأعضاء البطاقات الاستفادة منها أكثر من 3500 جهاز منتشرة في كافة أنحاء المملكة بداية من فبراير 2023م".
من جانبه، قال نايف بن عبدالكريم العبدالكريم، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب في بنك الجزيرة: "يسرنا التعاون مع أمريكان إكسبريس السعودية للمساعدة في توسيع نطاق تغطية أجهزة الصراف الآلي، وتتوافق هذه الاتفاقية بشكل مباشر مع أهدافنا في بنك الجزيرة لتحقيق النمو بطريقة مستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق قيمة إضافية لعملائنا".