بجهود وزيارات ولي العهد .. السعودية العامل الرئيسي في حل الأزمة الروسية الأوكرانية

وتفصيلاً ، كانت المملكة من أوائل الدول المبادرة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، والعمل على حل سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية، وتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف الآثار الناجمة عن الحرب، ودعم اتفاق استئناف صادرات الأغذية، والتوسط لإطلاق وتبادل الأسرى والموقوفين.