معلم سعودي يبتكر مبادرة نوعية وتاريخية في النيجر.. هنا "الانتقال السريع"

من جهته نوّه مدير التعليم العربي الفرنسي بالنيجر علي هبو، بهذه المبادرة التي ساهمت في العديد من النتائج الإيجابية، ومنها تنفيذ هذه المبادرة لأول مرة بتاريخ التعليم العربي الفرنسي بدولة النيجر، كما أن مشاركة الطلاب بمعرض دولي للابتكارات وحصولهم على الميدالية الذهبية يُعد أيضًا سبقًا كأول مرة في تاريخ النيجر.