معلم سعودي يبتكر مبادرة نوعية وتاريخية في النيجر.. هنا "الانتقال السريع"

ابتكر منسوب وزارة التعليم بمنطقة حائل الدكتور سلطان بن سليمان العنزي، مبادرة نوعية وتاريخية على مستوى تعليم النيجر تحت عنوان "الانتقال السريع"؛ وذلك بالتعاون مع وزارتي التعليم والخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية بدولة النيجر، وبدعم من جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم.
وتهدف المبادرة إلى تحسين التجربة التعليمية بدولة النيجر، وتنمية مهارات البرمجة والتفكير الإبداعي والتصميم ثلاثي الأبعاد، وتحسين نواتج التعليم من خلال البرامج التقنية كالواقع الافتراضي والواقع المعزز، ومنهجية STEAM.
من جهته نوّه مدير التعليم العربي الفرنسي بالنيجر علي هبو، بهذه المبادرة التي ساهمت في العديد من النتائج الإيجابية، ومنها تنفيذ هذه المبادرة لأول مرة بتاريخ التعليم العربي الفرنسي بدولة النيجر، كما أن مشاركة الطلاب بمعرض دولي للابتكارات وحصولهم على الميدالية الذهبية يُعد أيضًا سبقًا كأول مرة في تاريخ النيجر.
وأكد "العنزي" أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من دوره كإنسان قبل أن يكون معلمًا، وثمّن جهود المسؤولين في وزارتي التعليم والخارجية والسفارة السعودية بالنيجر للتعاون معه، وتسهيل تحقيق هذه المبادرة، كما شكر جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم لدعم وتنفيذ هذا المشروع.