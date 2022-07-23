أسرة من 6 أفراد جميعهم من مكفوفي البصر يواجهون البقاء دون مسكن

تواجه أسرة السبعيني كفيف البصر "معيض القرني"، المكونة من أربعة أبناء ووالدتهم ووالدهم، وجميعهم من مكفوفي البصر، مصيرًا مجهولاً؛ وذلك بعد أن تم إنذارهم بإخلاء سكنهم الحالي، الذي أجره لهم فاعل خير قبل 11 عامًا؛ لأنه يقع ضمن أحياء الإزالة، فيما لا دخل لهم سوى ما يتقاضونه من الشؤون الاجتماعية، بينما يرفض أصحاب العقارات تسكينهم لأنهم لا يستطيعون الدفع مقدمًا.
كما أن لجنة التسكين لا يمكنها تسكينهم إلا بعد إحضار العقد الإلكتروني، والعقد لا يمكنهم الحصول عليه دون الدفع مقدمًا؛ ما جعل العم معيض وأسرته المكونة من 6 أفراد يواجهون البقاء دون مسكن بعد انقضاء مهلة الإخلاء؛ إذ سيتم فصل التيار الكهربائي عن سكنهم بعدما يقارب عشرة أيام.
يُذكر أن المواطن معيض وأسرته، المصابين بالعمى الوراثي منذ الولادة، كانوا قبل 11 عامًا يسكنون إحدى قرى وادي قنونا في منزل متواضع للغاية، ونَقَلهم فاعل خير إلى محافظة جدة، وأجَّر لهم منزلاً طوال تلك المدة قبل أن يتم إبلاغهم بالإخلاء حاليًا.