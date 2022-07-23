أسرة من 6 أفراد جميعهم من مكفوفي البصر يواجهون البقاء دون مسكن

تواجه أسرة السبعيني كفيف البصر "معيض القرني"، المكونة من أربعة أبناء ووالدتهم ووالدهم، وجميعهم من مكفوفي البصر، مصيرًا مجهولاً؛ وذلك بعد أن تم إنذارهم بإخلاء سكنهم الحالي، الذي أجره لهم فاعل خير قبل 11 عامًا؛ لأنه يقع ضمن أحياء الإزالة، فيما لا دخل لهم سوى ما يتقاضونه من الشؤون الاجتماعية، بينما يرفض أصحاب العقارات تسكينهم لأنهم لا يستطيعون الدفع مقدمًا.