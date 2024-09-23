بين الماضي والحاضر.. مشاهد تاريخية تروي قصة اهتمام المملكة وقيادتها بالحرم

لم تألُ المملكة العربية السعودية جهداً منذ تأسيسها في خدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة بيت الله الحرام لأداء النُسك في سهولةٍ ويسرٍ وفق منظومة كاملة من الخدمات؛ وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تشهد صفحات التاريخ بما كان عليه المسجد الحرام في الماضي، وما أصبح عليه بفضل جهود قيادة المملكة -حفظها الله- التي لم تنقطع يوماً.