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بين الماضي والحاضر.. مشاهد تاريخية تروي قصة اهتمام المملكة وقيادتها بالحرم
جهود ضخمة للتهيئة وأداء النسك في سهولة ويسر وفق منظومة كاملة من الخدمات
لم تألُ المملكة العربية السعودية جهداً منذ تأسيسها في خدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة بيت الله الحرام لأداء النُسك في سهولةٍ ويسرٍ وفق منظومة كاملة من الخدمات؛ وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تشهد صفحات التاريخ بما كان عليه المسجد الحرام في الماضي، وما أصبح عليه بفضل جهود قيادة المملكة -حفظها الله- التي لم تنقطع يوماً.
وسلّطت قناة "الإخبارية"، عبر فيديو لها، الضوء على مشاهد من رحلة المسجد الحرام بين الماضي والحاضر عبر مشاهد تاريخية تجسّد اهتمام قيادتنا بالحرمين الشريفين؛ وذلك تزامناً مع احتفال المملكة باليوم الوطني الرابع والتسعين.