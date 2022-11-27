التدريب التقني: تأهيل أكثر من ستة آلاف متدرب ومتدربة في مجال السياحة هذا العام

وأوضح المتحدث الرسمي للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، أن المؤسسة بدأت منذ سنوات في تصميم وتقديم برامج تدريبية متخصصة؛ لتأهيل المواطنين والمواطنات للعمل في هذا القطاع وقيادة منشآته، من خلال برامج تدريبية متنوعة في مجالات السياحة والضيافة؛ وذلك في 4 كليات تقنية للبنين، و7 كليات تقنية للبنات، إضافة إلى تشغيل 4 كليات متخصصة بشكل كامل في السياحة والفندقة في كل من مدن ومحافظات المدينة المنورة، والمزاحمية، والطائف، والرس.