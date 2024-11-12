بالصور.. "مساء الحجر": الحديقة السرية والسوق النبطي يعيدان الحياة لتاريخ الأنباط

التجربة لا تتوقف هنا، بل تمتد إلى طريق القوافل؛ حيث تحاكي مشاهد مرور القوافل بصوت الخيول والجمال؛ مما يعيد للأذهان طريق البخور الذي كان شريان الحياة للتجارة النبطية، وبفضل هذا الإتقان في التجسيد، يشعر الزائر وكأنه جزء حقيقي من هذا العالم؛ لدرجة أنه يعيش التفاصيل وكأن الزمن عاد إلى الوراء.