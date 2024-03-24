رمضان في "بلاد التطهير".. دخلتها "الدعوة" بلا سيف أو قتال ولا دماء فأصبحت أكبر دولة إسلامية

ومن إقليم جاوا والملايو أخذ الإسلام في التوسع في القرنين الخامس عشر والسادس عشر إلى المناطق المجاورة من جنوب شرق آسيا، مثل كمبوديا وتايلاند. ومع فاتحة العصور الحديثة حرص أبناء هذه المناطق على إرسال أبنائهم إلى التعلم في الأزهر الشريف في مصر، وكان أشهرهم الشيخ ظاهر جلال الدين الأزهري الذي كان من أكبر دعاة الإسلام في سومطرة وماليزيا، التي توفي فيها سنة 1956م، وهو أحد أبناء مدرسة الشيخ محمد عبده. وكذلك الشيخ مختار لطفي والشيخ إلياس يعقوب، اللذان تعلَّما في الأزهر أيضًا، وأسسا مجلة "مروان أزهر"، أي نداء الأزهر باللغة الإندونيسية، في مصر.