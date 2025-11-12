وزراء داخلية الخليج يعقدون اجتماعهم الـ42 في الكويت لتعزيز الأمن المشترك ومواجهة التحديات الحديثة

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعهم الثاني والأربعين في دولة الكويت، برئاسة معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية.
وألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، كلمة خلال الاجتماع، عبّر فيها عن سروره بلقاء إخوانه وزراء الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، لتعزيز منظومة الأمن الخليجي المشترك.
وقدم سموه شكره لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على كرم الضيافة، ولمعالي الشيخ فهد الصباح على حفاوة الاستقبال، مثمنًا جهود الأمانة العامة للمجلس، وعلى رأسها معالي الأستاذ جاسم بن محمد البديوي في التنسيق لأعمال الاجتماع.
وتطرق سموه إلى أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في دول المجلس، ومنها الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، والتطرف، والإرهاب، وسوء استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي من قِبل التنظيمات الإجرامية والمتطرفة، مؤكدًا أهمية بناء منظومة أمنية متكاملة لمواكبة التطورات السريعة في هذه المجالات، وتعزيز الوعي المجتمعي والقدرات البشرية لمواجهتها.
وأوضح سموه أن ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات يعكس وحدة الصف والعزيمة المشتركة لحماية الأوطان وتعزيز الأمن والاستقرار، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس وشعوبها.
وعقب الاجتماع، كرّم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الفائزين في "جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية" لمجلس التعاون الخليجي.
وقد ضم وفد المملكة الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي الدكتور خالد بن محمد البتال وكيل وزارة الداخلية، والفريق محمد بن عبدالله البسامي مدير الأمن العام، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.