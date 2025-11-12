وزراء داخلية الخليج يعقدون اجتماعهم الـ42 في الكويت لتعزيز الأمن المشترك ومواجهة التحديات الحديثة

وألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، كلمة خلال الاجتماع، عبّر فيها عن سروره بلقاء إخوانه وزراء الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، لتعزيز منظومة الأمن الخليجي المشترك.