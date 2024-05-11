القيادة الفلسطينية تثمن مواقف المملكة.. وعبارة ولي العهد "نحن معكم ولن نترككم" خالدة بالأذهان

ودائماً ما تستذكر القيادة الفلسطينة في جميع المحافل الدور الكبير الذي تقوم به السعودية على جميع الأصعدة، ويثمنون عالياً جهودها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لدعمهما للقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى جانب الدعم السياسي الذي تقوم به في جميع المحافل الدولية لنصرة فلسطين، مقدرين مواقفها الثابتة والجهود التي تبذلها للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدين أن المملكة ستبقى بمواقفها تجاه فلسطين والعرب والمسلمين والإنسانية شامخة أبيّة قوية.