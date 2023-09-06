"الماجدية ريزدنس" تنظم ورشة عمل داخلية بِالتعاون مع Foster + Partner" في مدينة لندن

من جِهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لِشركة "الماجدية ريزدنس" سعادة المهندس عادل الخراشي، أهمية هذه الخطوة في المُضي نحو مزيدٍ من النمو الذي يحقق لِلشركة غاياتها وأهدافها، مُضيفًا إن الإدارة تسعى جاهدة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار في مشاريعها؛ إذ يأمل "الخراشي" أن يُثمر هذا التعاون بين الشركتَين في دفع "الماجدية ريزدنس" لإثراء القطاع بِالمزيد من الوجهات الحضرية والسكنية والتجارية التي تعكس أصالة الشركة وتميزها.