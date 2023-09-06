"الماجدية ريزدنس" تنظم ورشة عمل داخلية بِالتعاون مع Foster + Partner" في مدينة لندن

نظمت شركة "الماجدية ريزدنس"، مُؤخرًا، ورشة عمل داخلية، حول الاتجاهات الحديثة لِمجال التصميم، شملت محاوِر أُخرى روعي فيها تعزيز مبادئ استدامة المُجمعات السكنية؛ بهدف تحسين مخرجات عملها وجهودها المُنصبَّة في الارتقاء بِجودة المشاريع العقارية والإسكانية المُقدَّمة من "الماجدية ريزدنس" إلى عُملائها مَحليًّا وخارجيًّا، بِالتعاون مع مكتب "Foster + Partner"، حيث عُقدت الورشة بِمقر المكتب الاستشاري في العاصِمة البريطانية لندن.
وتخللت الورشة نِقاشات مُثرية بين الطرفَين في أهمية الالتزام بِتوظيف التقنيات الحديثة في مراحل بناء المشاريع وتنفيذها، وهو ما يتسق مع رؤية شركة "الماجدية ريزدنس" في خلق مشاريع تخدم العُملاء في جوانبها التصميمية والهندسية، من حيث الاستخدام الأمثل للمساحة، وتعزيز استدامتها بِالمرافق الحديثة والمُتطورة، وتنفيذها وتشطيبها بما يعكس مفهومي الفخامة والحداثة، إذ تحمل الشركة على عاتقها مسؤولية توفير مجتمعات متكاملة ضمن برنامجها للاستدامة.
من جِهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لِشركة "الماجدية ريزدنس" سعادة المهندس عادل الخراشي، أهمية هذه الخطوة في المُضي نحو مزيدٍ من النمو الذي يحقق لِلشركة غاياتها وأهدافها، مُضيفًا إن الإدارة تسعى جاهدة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار في مشاريعها؛ إذ يأمل "الخراشي" أن يُثمر هذا التعاون بين الشركتَين في دفع "الماجدية ريزدنس" لإثراء القطاع بِالمزيد من الوجهات الحضرية والسكنية والتجارية التي تعكس أصالة الشركة وتميزها.
وجاء اختيار الإدارة لِمكتب "Foster + Partner" بِغرض الاستفادة العالية من خِبرته الطويلة في المجال الهندسي عالميًّا، والتعرُّف عن قرب على المعايير التي يُوظفها المكتب في مشاريعه المعمارية المميَّزة وعالية الجودة؛ إذ يحظى المكتب بِمحفظة مشاريع متنوِّعة في المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والسويد، ودولٍ أُخرى.
وتُعتبر "الماجدية ريزدنس" في مصافّ الشركات التطويرية والاستثمارية بمجال العقار على مستوى المملكة؛ لِما تقدِّمه من مشاريعٍ تُلبّي حاجة السوق المحلي، حيث تُركّز من خلالها على زيادة حِصة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي؛ وذلك عبر شَغل أهم المواقع الحيوية في المملكة، وتحويلها لِوجهاتٍ سكنيةٍ وتجارية، كما نقلت الشركة تجربتها الاستثمارية إلى خارج المملكة في العام الماضي، وذلك عبر تحويل أحد أكثر مواقع المملكة المتحدة تميزًا؛ لِمجمع سكني فريد من نوعه.