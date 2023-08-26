شرطة الطائف تُطيح بمواطن روّج الحشيش والإمفيتامين

قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن اتخذ من قبو منزله وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.