رئيس الاتحاد الإسلامي بمقدونيا: السعودية مركز لنشر قيم الإسلام الوسطي

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين الاتحاد الإسلامي ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم أمس؛ جاء نتيجة للعلاقات القوية بين الاتحاد والوزارة، مقدمًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على جهودهما المخلصة لخدمة المسلمين في العالم والدفاع عن قضاياهم.