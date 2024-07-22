رئيس الاتحاد الإسلامي بمقدونيا: السعودية مركز لنشر قيم الإسلام الوسطي

أكد رئيس الاتحاد الإسلامي مفتي جمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، أن المملكة أصبحت مركزًا لنشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل في كل أنحاء العالم، وقدوة في ذلك، خاصة في دول أوروبا الشرقية.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين الاتحاد الإسلامي ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم أمس؛ جاء نتيجة للعلاقات القوية بين الاتحاد والوزارة، مقدمًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على جهودهما المخلصة لخدمة المسلمين في العالم والدفاع عن قضاياهم.
وأشاد رئيس الاتحاد الإسلامي، بما تقدمه حكومة المملكة من خدمات عظيمة وكبيرة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، وحرصها الكبير على سلامة وراحة ضيوف الرحمن.