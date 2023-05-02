"مكافحة المخدرات" تُطيح بشخص بالشرقية لترويجه الحشيش والشبو

قبضت مكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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