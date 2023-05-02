محليات

"مكافحة المخدرات" تُطيح بشخص بالشرقية لترويجه الحشيش والشبو

تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تُطيح بشخص بالشرقية لترويجه الحشيش والشبو
واس
واس

قبضت مكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، يمكن الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام: (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

الشرقية
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
مادة الشبو

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