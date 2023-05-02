"مكافحة المخدرات" تُطيح بشخص بالشرقية لترويجه الحشيش والشبو

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، يمكن الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام: (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.