ساحرة وموحشة وخطرة.. "المسند" عن "عين هيت": ما يردّده العامة غير صحيح!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن "عين هيت" بالرياض هي عين ساحرة وموحشة وخطرة جيولوجياً، وهي أجمل مظهر جغرافي بعد حافة طويق في العاصمة الرياض، مشيراً إلى وفاة شخصٍ غرقاً بعد تساقط صخور في أثناء سباحته بالعين الأسبوع الماضي.
وأوضح "المسند"؛ أن "عين هيت" واحدة من أبرز المعالم الطبيعية الجيولوجية الجغرافية السياحية التي تقع إلى الجنوب الشرقي من #الرياض بنحو 30 كم، وهي عبارة عن كهف كارستي في صخور جيرية، يمتد إلى عمق يصل إلى نحو 30 متراً، مع ممرات ضيقة تؤدي إلى فتحات أوسع، تمتد إلى نحو 150م.
وأشار إلى أن "مصدر النبع يصل عمقه إلى نحو 390م من منسوب الأرض، والتي تكوّنت عبر ملايين السنين، وما يتردّد عند العامة أنه مضرب نجم (يقصدون به نيزكاً) غير صحيح".
وأضاف: المنطقة المحيطة بها تُعد غنية بالأحافير والآثار التي تشير إلى تاريخ طويل من النشاط الجيولوجي.
وأردف: يحتوي الكهف على مياه جوفية عذبة، حيث تكون المياه في قاع الكهف باردة وصافية، مما يجعله وجهة محبّبة للغطاسين.
وتمنى "المسند"؛ من الجهات المعنية تقييم المخاطر الطبيعية في الموقع، والحفاظ على العين كجزءٍ من التراث الطبيعي في الرياض.