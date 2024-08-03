ساحرة وموحشة وخطرة.. "المسند" عن "عين هيت": ما يردّده العامة غير صحيح!

وأوضح "المسند"؛ أن "عين هيت" واحدة من أبرز المعالم الطبيعية الجيولوجية الجغرافية السياحية التي تقع إلى الجنوب الشرقي من #الرياض بنحو 30 كم، وهي عبارة عن كهف كارستي في صخور جيرية، يمتد إلى عمق يصل إلى نحو 30 متراً، مع ممرات ضيقة تؤدي إلى فتحات أوسع، تمتد إلى نحو 150م.