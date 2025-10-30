هيئة التأمين تعلن تغريم شركة مليون ريال لمخالفتها التعليمات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتشير الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن دورها الرئيسي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي إطار حرصها على المساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع للمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، بما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).