فتح باب التقديم على جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة

وأضافت أن ذلك من خلال استحداث مجموعة المشروعات الكبرى في محور القطاع الخاص، والتي تعنى بمشروعات الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى استحداث محور تحت مسمى القطاع غير الربحي؛ لما يشكله هذا القطاع من أهمية وأثر عال في تنمية المحتوى المحلي، إذ تتيح الجائزة الفرصة لهذا القطاع بالمشاركة وتنمية المحتوى المحلي عبر محور جائزة التميز في المحتوى المحلي.