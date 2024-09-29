فتح باب التقديم على جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم الأحد، إطلاق جائزة المحتوى المحلي 2024م، في نسختها الثالثة، تحت شعار "نحتفي بإسهامك".
وتسعى الهيئة من خلال الجائزة إلى رفع الوعي حول المحتوى المحلي، وزيادة الالتزام بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي، وتعزيز التنافسية بين الشرائح الاقتصادية لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.
وأشارت الهيئة إلى أن مرحلة التقديم تبدأ بتاريخ 29 سبتمبر، وتنتهي في 31 ديسمبر 2024م، ويمكن للمهتمين التقديم على الجائزة حسب كل محور بزيارة الموقع الإلكتروني.
وقالت الأمين العام لجائزة المحتوى المحلي عالية بنت عبدالله المسلط: إن الجائزة تتضمن (22 جائزة و5 شهادات تكريمية)، كما تم التوسع في نطاق الفئات المستهدفة، وتحديثها لإعطاء الفرصة لجميع المساهمين في تنمية المحتوى المحلي بالمملكة.
وأضافت أن ذلك من خلال استحداث مجموعة المشروعات الكبرى في محور القطاع الخاص، والتي تعنى بمشروعات الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى استحداث محور تحت مسمى القطاع غير الربحي؛ لما يشكله هذا القطاع من أهمية وأثر عال في تنمية المحتوى المحلي، إذ تتيح الجائزة الفرصة لهذا القطاع بالمشاركة وتنمية المحتوى المحلي عبر محور جائزة التميز في المحتوى المحلي.
وتهدف الهيئة من خلال الجائزة إلى تحفيز القطاعين العام والخاص؛ لتطبيق الممارسات الناجحة التي تسهم في تفضيل المحتوى المحلي والالتزام بمتطلباته في مختلف القطاعات.
كما يشكل تطوير النسخة الثالثة من جائزة المحتوى المحلي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة عبر زيادة المحتوى المحلي بمختلف القطاعات وتطوير أدائها في العقود والمشروعات ورفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي.
يُذكر أن جائزة المحتوى المحلي في نسختها الثانية خلال العام الماضي 2023م، تضمنت أربعة محاور مختلفة؛ حيث تجاوز عدد المتقدمين للجائزة أكثر من 500 مشارك في مختلف محاور التنافس.