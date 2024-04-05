في ذكرى البيعة.. "خوجة": "عراب الرؤية" نجح في جعل الاقتصاد السعودي الأسرع نموًّا بالعالم

وتفصيلاً، قال "خوجة" بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد: إن "عراب الرؤية" نجح خلال 7 سنوات فقط في جعل الاقتصاد السعودي الأسرع نموًّا في العالم بعد تسريع وتيرة التعافي، واتباع سياسات حازمة نتيجة القضاء على أوجه السلبيات، وتحقيق الاستثمار الأمثل لجميع موارد الدولة، بالتواكب مع إقامة مشاريع عملاقة، ستحول السعودية إلى مركز اقتصادي عالمي، وواجهة حضارية وثقافية وسياحية وترفيهية جاذبة بين جميع دول العالم.