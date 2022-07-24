"جودة الحياة": وضوح المستهدفات وتكامل الجهود أسهم في زيادة ممارسي النشاط البدني
أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبد الله البكر، أن ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم من زيادة ممارسي النشاط البدني في المملكة وفق إحصائيات 2021م يعدّ مؤشرًا مهمًّا على نجاح المبادرات والمشروعات التي تستهدف تعزيز أنماط الحياة الإيجابية وتحسين الصحة العامة في المجتمع وفق مبادرات برنامج جودة الحياة وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف البكر أن التقدم في مؤشرات ممارسة النشاط البدني يأتي نتيجة للدعم غير المحدود من القيادة للقطاع الرياضي، وهو انعكاس للنجاحات التي حققتها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع والجهات المساندة الأخرى، التي أسهمت من خلال مبادراتها ومشاريعها في زيادة نسبة ممارسي النشاط البدني في المملكة؛ إذ بلغت نسبة ممارسة الرياضة بحسب منهجية برنامج جودة الحياة 48.2%، كما ارتفعت نسبة ممارسي الرياضة في المؤشر المعتمد على توصيات منظمة الصحة العالمية من 20.04% في 2019م إلى 29.7% في 2021م.
وأشار إلى أن زيادة ممارسي النشاط البدني في المملكة هو نتيجة عمل متكامل لبناء منظومة ممكّنة لممارسة النشاط الرياضي، ابتداءً بتهيئة البنى التحتية لممارسة الرياضة عبر المسارات الرياضية وممرات المشاة بإطلاق الفعاليات الرياضية، وليس انتهاءً، بدعم الاتحادات والمجموعات الرياضية وأندية الهوايات؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز القطاع الرياضي وبناء مجتمع حيوي يعيش أنماط حياة إيجابية.