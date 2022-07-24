"جودة الحياة": وضوح المستهدفات وتكامل الجهود أسهم في زيادة ممارسي النشاط البدني

وأضاف البكر أن التقدم في مؤشرات ممارسة النشاط البدني يأتي نتيجة للدعم غير المحدود من القيادة للقطاع الرياضي، وهو انعكاس للنجاحات التي حققتها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع والجهات المساندة الأخرى، التي أسهمت من خلال مبادراتها ومشاريعها في زيادة نسبة ممارسي النشاط البدني في المملكة؛ إذ بلغت نسبة ممارسة الرياضة بحسب منهجية برنامج جودة الحياة 48.2%، كما ارتفعت نسبة ممارسي الرياضة في المؤشر المعتمد على توصيات منظمة الصحة العالمية من 20.04% في 2019م إلى 29.7% في 2021م.