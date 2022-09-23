بالصور.. استعراض قوات ومسيرات فرح في إسكان وحدائق الحرس الوطني بالرياض والدمام

نفذت وزارة الحرس الوطني احتفالات واسعة ابتهاجًا باليوم الوطني 92، واستمتع منسوبو الوزارة وعوائلهم بالبرامج المتنوعة، ومنها مسيرة "هي لنا دار" حيث استعرضت القوات آلياتها أمام الزوار.
ففي حديقة مؤتة بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بالرياض؛ نظمت الشؤون الثقافية فعاليات للفرق الموسيقية الشعبية والفولكلورية، وعروضًا مسرحية وترفيهية استعراضية، وكذلك معارض توعوية، ومسابقات وجوائز، وأيضًا ركن المأكولات "فود تراك".
كما عقدت الشؤون الثقافية احتفالات بالقطاع الشرقي، ممثلاً بمدينة الملك فهد السكنية بالدمام، الفعاليات ذاتها، وشهدت توافدًا كبيرًا من الزوار.
وفي سماء العاصمة، قدمت طائرات الحرس الوطني استعراضًا جويًا أبهر الأهالي، وكشفت جانبًا من إمكانات الطيارين وقدرتهم.