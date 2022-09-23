بالصور.. استعراض قوات ومسيرات فرح في إسكان وحدائق الحرس الوطني بالرياض والدمام

نفذت وزارة الحرس الوطني احتفالات واسعة ابتهاجًا باليوم الوطني 92، واستمتع منسوبو الوزارة وعوائلهم بالبرامج المتنوعة، ومنها مسيرة "هي لنا دار" حيث استعرضت القوات آلياتها أمام الزوار.