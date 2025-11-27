عضو كبار العلماء: الاستهزاء بمظاهر التدين "علامة نفاق".. ورفع المتجاوزين لولاة الأمر إذا استمر التعدي

جاء ذلك خلال ظهوره، اليوم الخميس، في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، حيث أوضح أن هذا النوع من السخرية وقع من المنافقين في عهد النبي ﷺ، فكفّرهم الله بقوله:

«قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ».

وأضاف:

"الاستهزاء بالتدين أمر خطير، وعلى المسلم أن يحفظ لسانه ولا يجعل دين الله مجالًا للضحك أو الترفيه، حتى وإن لم يقصد"، مشيرًا إلى أن المنافقين اعتذروا بأنهم كانوا يمزحون، فلم يُقبل عذرهم.