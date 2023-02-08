"ليب 23".. "سدايا" توقِّع مذكرات تفاهم عدة وتطلق بوابة الشركاء لزيادة رضا المستفيدين

وأطلقت "سدايا" اليوم بوابة الشركاء عبر منصة "توكلنا"؛ بهدف تقديم مجموعة من الحلول والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تغطية احتياج الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك عبر توفير الخصائص والإمكانيات التي تسهم في تسريع عملية إطلاق الخدمات، وتمكين الشركاء من تحقيق مستهدفاتهم عبر الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين خلال فترات وجيزة.