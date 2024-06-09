انطلاق الجلسات العلمية لمنتدى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية للصحة والأمن في الحج بمكة المكرمة

وتناقش الجلسات العلمية عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها الذكاء الاصطناعي وتحسين الخدمات الصحية لرجال الأمن وضيوف الرحمن، والحلول الذكية في طب الحشود وإدارة الطوارئ، وغيرها من المحاور ذات العلاقة، بمشاركة نخبة من المختصين على مدى (3) أيام.