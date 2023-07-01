"أمين جازان" يتفقّد متنزهات الزوار بالعيد ويؤكد: تجويد الخدمات البلدية من أولوياتنا

وكانت أمانة جازان قد هيأت أكثر من 209 حدائق، و14 واجهة بحرية، و198 ملعبًا رياضيًّا، و96 ممشى متنفسًا عامًّا لاستقبال الزوار من أهالي جازان وخارجها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، شملت الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وحدائق الأحياء.