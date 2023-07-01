"أمين جازان" يتفقّد متنزهات الزوار بالعيد ويؤكد: تجويد الخدمات البلدية من أولوياتنا

تفقّد أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، عددًا من المواقع التي تشهد توافدًا كبيرًا من الزوار خلال إجازة عيد الأضحى؛ للتأكّد من جودة الخدمات البلدية المقدمة لهم.
واستهلّ الغزواني الجولة بزيارة ممر الغروب وساحة المعايدة التي أطلقتها أمانة المنطقة تزامنًا مع العيد، ويبلغ طوله 370م، ويشهد إقبالًا كبيرًا من ناحية الزوار والأهالي للاستمتاع بمنظر غروب الشمس من وسط البحر.
وتفقد الغزواني الواجهة البحرية الشمالية، إضافة إلى الشاطئ الرملي، وعدد من المواقع السياحية والفعاليات التي طرحتها أمانة المنطقة كفرص استثمارية مؤقتة في الواجهة البحرية الشمالية.
وزار مقر فعاليات العيد بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، مستمعًا إلى شرح مفصل عن الفعاليات ونشاطات العيد.
والتقى الغزواني خلال الجولة عددًا من زوار وأهالي المنطقة، الذين أعربوا عن سعادتهم بمهرجان العيد وما تشهده المنطقة من تطور ونمو في شتَّى المجالات.
ووجه الجهات والإدارات بمضاعفة الجهود في سبيل الرقي بالخدمات البلدية المقدمة.
وكانت أمانة جازان قد هيأت أكثر من 209 حدائق، و14 واجهة بحرية، و198 ملعبًا رياضيًّا، و96 ممشى متنفسًا عامًّا لاستقبال الزوار من أهالي جازان وخارجها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، شملت الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وحدائق الأحياء.