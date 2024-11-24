إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر

وأضاف أن من الحلول التمويلية الداعمة لتسهيل رحلة تملك منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك"؛ حيث يمكّن المستفيد عند توقيع العقد التمويلي للمنتج من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًّا أو خيار دفع قسط شهري لا يتجاوز 400 ريال حتى استلام الوحدة السكنية في حالة الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة والتي تقدم دعمًا فوريًّا يصل إلى 150 ألف ريال.