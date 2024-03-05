"الخطيب" يفتتح الجناحَ السعودي بالمعرض الدولي لصناع السياحة في برلين

وتأتي هذه المشاركة في وقت تشهد فيه السياحة السعودية نموًّا متسارعًا على جميع المستويات؛ حيث سجلت المملكةُ نموًّا في نسبة التعافي في أعداد السياح القادمين من الخارج بنسبة بمقدار "156%"، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، متصدّرة دولَ مجموعة العشرين كافة، وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي غير النفطي إلى نسبة "7%".