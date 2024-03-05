"الخطيب" يفتتح الجناحَ السعودي بالمعرض الدولي لصناع السياحة في برلين

ترأس وزيرُ السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، وفدَ المملكة المشارك في المعرض الدولي لصناع السياحة والسفر في برلين "ITB Berlin" للعام 2024م، وشارك في الحفل الافتتاحي للمعرض الذي يعدّ الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويستقطب سنويًّا الآلاف من الجهات المختصّة في مجال السياحة والسفر حول العالم.
وافتتح الجناح السعودي في المعرض الدولي، واستقبل معاليه عددًا من الرؤساء والوزراء والقيادات والمسؤولين، كما التقى بمسؤولي كيانات تجارية كبرى، بالإضافة لقيادات منظمة السياحة العالمية، والمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وشاركت وزارة السياحة ومنظومة السياحة السعودية في جناح المملكة في المعرض، وتمّ من خلاله تعريف الضيوف بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المملكةُ في مجال السياحة، من تنوع جغرافي وبيئي ومواقع أثرية ومعالم سياحية حديثة؛ مما جعلها تصبح من أكبر الوجهات السياحية في العالم.
وشارك في المعرض السعودي أكثرُ من 45 شريكًا من القطاع الحكومي والخاص؛ حيث يمثلون أهم شركاء الهيئة من القطاع الحكومي والخاص في أكبر أجنحة المعرض، بالإضافة إلى منظمي الرحلات والفنادق، وشركات السياحة والسفر، وخطوط الطيران.
واستعرض الجناحُ السعودي سلسلةَ النجاحات الكبيرة التي حقّقتها المملكة في مجال السياحة؛ أبرزها وصولها إلى أكثر من 100 مليون سائح خلال العام 2023 قبل سبعة أعوامٍ من الموعد المحدد، بالإضافة لتصدرها قائمةَ الأمم المتحدة للسياحة لقائمة للدول الكبرى في النمو في أعداد السياح القادمين من الخارج، بجانب تصدر المملكة لدول مجموعة العشرين فيما يتعلق بأعداد السياح من الخارج.
وتأتي هذه المشاركة في وقت تشهد فيه السياحة السعودية نموًّا متسارعًا على جميع المستويات؛ حيث سجلت المملكةُ نموًّا في نسبة التعافي في أعداد السياح القادمين من الخارج بنسبة بمقدار "156%"، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، متصدّرة دولَ مجموعة العشرين كافة، وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي غير النفطي إلى نسبة "7%".