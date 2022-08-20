بأكثر من 5 ملايين ريال.. "إنسان" تُطلق مشروع الحقيبة المدرسية

وأردف "المحارب": مشروع "الحقيبة المدرسية" من المشاريع الموسمية التي تنفّذها جمعية "إنسان" لأبنائها ضمن برنامج الرعاية التعليمية، الذي يهدف إلى مساعدة الأبناء في تحصيلهم الدراسي، وتذليل جميع الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي، إضافة إلى متابعتهم دراسياً، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير وسائل المواصلات، وإلحاقهم ببرامج الابتعاث الخارجي، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاج إليها سوق العمل.