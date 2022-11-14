"الصبان": تركيز "الجبير" على المعايير المزدوجة للغرب تكشف لعبتهم ضد النفط

وأضاف "الصبان": "هذا ما كنا نؤكده منذ ثلاثين عامًا وهم يضغطون علينا دائمًا وأبداً، بل هناك فقرة في الاتفاقية تطالب بتعويض الدول البترولية التي تضرر من جراء تبني سياسات متحيزة ضد النفط، ‏ورفضت الدول الصناعية ذلك، ونقول لهم إذاً كيف وافقتم على إدراج ذلك في اتفاقية المناخ".