"بر جدة" و "جاهز" يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية لتمكين العمل الاجتماعي واستدامته

وقد رحب الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية المهندس غصاب بن سلمان بن منديل، بتوقيع هذه الاتفاقية مؤكداً أنها تأتي امتداداً لجهود الشركة التي تضطلع من خلالها بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه الفئات الأكثر حاجة، بما يساهم في تمكينها وتفعيل أدوارها في المسيرة التنموية، مؤكداً أن الشركة تركز في عملها الاجتماعي على المسارات التنموية من خلال العديد من المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً مستداماً في المجتمع.