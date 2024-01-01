"الحربي" لـ"سبق": تمديد "حساب المواطن" تحسين لمعيشة المواطن في ظروف اقتصادية متغيرة

وبيّن أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة دفعة شهر سبتمبر 2023م - قد بلغت 175 مليار ريال، كما تجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيس وتابع.