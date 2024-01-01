"الحربي" لـ"سبق": تمديد "حساب المواطن" تحسين لمعيشة المواطن في ظروف اقتصادية متغيرة

قال الكاتب الصحفي نايف الحربي لـ"سبق" إن تمديد العمل بحساب المواطن لمدة عام يعد استمرارًا لما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالوطن والمواطن، والذي يهدف إلى طمأنة المستفيدين لتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية.
وأضاف أن برنامج حساب المواطن يعد من البرامج النوعية التي قامت بها الدولة فهو برنامج حكومي بدأ في عام 2017م ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض.
وقد أُصدر هذا البرنامج من أجل تعويض الأسر عن مخاطر التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة لضمان حياة أفضل للمواطنين.
وأشار "الحربي" إلى أن حساب المواطن أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أقرتها حكومة المملكة من أجل حماية المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من أثر الأعباء المالية التي نشأت بسبب الإصلاحات الاقتصادية والهدف هو توجيه الدعم المالي لهذه الفئات.
وبيّن أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة دفعة شهر سبتمبر 2023م - قد بلغت 175 مليار ريال، كما تجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيس وتابع.
وزاد "الحربي" بأن نسبة النساء اللواتي سجلن أنفسهن في برنامج حساب المواطن على أنهن من يتولى الإنفاق على أسرهن بلغت 28 في المائة.
وعن المبادئ العامة التي بني عليها برنامج حساب المواطن قال هي: حماية ذوي الدخل المنخفض من الآثار المحتملة للإصلاحات، احتساب البدل بناء على مستويات ترشيد الاستهلاك الرشيد، والعدل في تقديم البدل لكل فئة وتغيره حسب حجم الأسرة.