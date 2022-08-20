"البيئة" تطلق حملة "جاء وقتها" للتعريف بالفواكه الموسمية

يُذكر أن المملكة تُنتج العديد من أنواع الفواكه بأصنافها المتعددة، وتصدر للعالم ما يفوق اكتفاءها الذاتي حيث بلغت كمية الإنتاج المحلي للفواكه -بما فيها التمور- نحو 2.5 مليون طن، وقد حققت المملكة نِسَبًا من الاكتفاء الذاتي أبرزها في التمور بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 122%، والتين بنسبة تصل إلى 107%، والبطيخ بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 99%، والشمام بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 81.5%، والعنب بنسبة 60%، والرمان بنسبة 34%، والحمضيات بنسبة 15%، والموز بنسبة 4%، كما تتميز المملكة بإنتاج العديد من أنواع الفاكهة الأخرى المحلية.