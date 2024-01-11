"الرويحلي" لـ"سبق": الانفتاح السعودي على العراق ضرورة يفرضها العمق التاريخي العربي والإسلامي للبلدين

ولفت بأنه لأول مرة يشهد العالم العربي قمة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تحت قبة واحدة وخرجوا برؤية وتشكيل لجنة من أمناء المنظمتين لمتابعة القضية الفلسطينية، والمحور الأهم الذي تنطلق منه المملكة في حضور هذا المؤتمر، هو أن العالم العربي والإسلامي يمر بأزمة سياسية ودينية وهي الأزمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في فلسطين، وامتداد الحرب الإسرائيلية في فلسطين إلى سوريا ولبنان، ولا شك أن السعودية تدرك تأثير هذا على الدول الإسلامية اقتصادياً وأمنياً.