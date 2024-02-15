محليات
أجواؤنا تتسم بالتنوع.. "الزعاق": الفترة القادمة سنعيش الفصول الأربعة في يوم واحد
قال: العرب تأمّلوا في السماء فاستشعروا جمالها من نجوم وسدم وكواكب وأسموا بأسمائها
قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أجواءنا جميلة وتتسم بالتغير من صيف وشتاء وربيع وخريف، وخلال الفترة القادمة سنعيش الفصول الأربعة في يوم واحد.
وأضاف "الزعاق" أن أراضينا أيضًا مميزة؛ فلدينا سهول وسواحل وجبال ونفود وصحاري، فالتأمل هو الجمال.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس" إلى أن قدماء العرب تأملوا في السماء، فاستشعروا جمالها من نجوم وسدم وكواكب، وأسموا بأسمائها "شمس وقمر ونجم".
وأكد أن تغير الطقس يؤثر على الصحة النفسية للإنسان.