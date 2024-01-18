مدير عام الإعلام بأمانة الطائف: الرؤوسُ المتداوَلةُ صورُها بأحد المطاعم تعود لأغنام وليست لـ"كلاب"

نفى لـ"سبق" مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة الطائف، ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن ضبط أمانة الطائف لـ"رؤوس كلاب" بأحد المطاعم، مفيدًا بأنها تعود لرؤوس أغنام مجهولة المصدر، كانت مخزنة في ثلاجة التبريد.
وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الإشاعات، وطالبهم بأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات التي يروّج لها ضعاف النفوس دون التثبت من صحة هذه المعلومات المغلوطة.
يشار إلى أن أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية غرب"، أوقفت توزيع أكثر من "2000" رأس من الأغنام مجهولة المصدر، كانت مخزنة في ثلاجات تبريد داخل منزل شعبي في أحد الأحياء، كما تم ضبط كميات من الشحوم والأكباد، كانت في طريقها للمطاعم؛ حيث رصدت الفِرق الرقابية ببلدية غرب الطائف، بقيادة رئيسها، منزلًا شعبيًّا، وتم الإقرار بدخوله، والكشف عن تلك الكميات من رؤوس الأغنام والشحوم والأكباد، وكانت تنبعث منها الروائح الكريهة، بخلاف الحشرات التي كانت تتغذّى عليها، إضافة إلى رصد مخالفات في سوء التخزين والنظافة.