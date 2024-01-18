مدير عام الإعلام بأمانة الطائف: الرؤوسُ المتداوَلةُ صورُها بأحد المطاعم تعود لأغنام وليست لـ"كلاب"

يشار إلى أن أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية غرب"، أوقفت توزيع أكثر من "2000" رأس من الأغنام مجهولة المصدر، كانت مخزنة في ثلاجات تبريد داخل منزل شعبي في أحد الأحياء، كما تم ضبط كميات من الشحوم والأكباد، كانت في طريقها للمطاعم؛ حيث رصدت الفِرق الرقابية ببلدية غرب الطائف، بقيادة رئيسها، منزلًا شعبيًّا، وتم الإقرار بدخوله، والكشف عن تلك الكميات من رؤوس الأغنام والشحوم والأكباد، وكانت تنبعث منها الروائح الكريهة، بخلاف الحشرات التي كانت تتغذّى عليها، إضافة إلى رصد مخالفات في سوء التخزين والنظافة.