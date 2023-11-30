"الشمراني": التصلب المتعدد مرض عصبي مجهول السبب وهذه أبرز الطرق للتعايش معه

وقالت الشمراني إن المرض الباهظ في سعره العلاجي، حيث تعد أدوية التصلب المتعدد من أغلى الأدوية سعرًا في الأمراض العصبية كافة، إذا لم يكن في الأمراض العضوية كلها، حيث قد تصل تكلفة بعض الأدوية إلى ما يقارب 43 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي ١٦٠ ألف ريال في السنة، مثل عقار المافنكلاد. أو مثل عقار الإيكولوزوماب، الذي يستخدم في علاج متلازمة ديفك يصل إلى ٦٥٠ ألف دولار في السنة، أي ما يقارب مليونين ونصف في السنة.