"المملكة والفضاء".. حديث الإذاعة بمدارس تعليم الرياض وزيارات طلابية لمعرض " نحو الفضاء"

واستعرض الطلاب والطالبات في الإذاعة الصباحية تاريخ العرب والمسلمين في علم الفلك، والتاريخ الحديث لاستكشاف الفضاء، وأهم الاختراعات الفضائية، وجهود المملكة في استكشاف الفضاء وبيان أهمية الأقمار الاصطناعية في حياتنا، إضافة إلى التعريف بالهيئة السعودية للفضاء والتعريف بالفريق السعودي في الرحلة المتجهة لمحطة الفضاء الدولية والشارة المعتمدة للرحلة، إلى جانب الحديث عن برامج التدريب والمهارات اللازمة للعيش في الفضاء والتجارب الفضائية السعودية، ومنها الدماغ والجهاز العصبي والخلايا المناعية والاستمطار، وتجارب تعليمية في بيئة الجاذبية الصغرى.