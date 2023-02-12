"ذيب لتأجير السيارات" تُجدد اتفاقية التبرع عن كل عقد "تأجير أفراد" بالتعاون مع "منصة إحسان"

من جهته، قال الأستاذ نايف الذيب الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات: "تجديدنا لهذه المذكرة يعكس مدى حرصنا في "شركة ذيب لتأجير السيارات"، على مواصلة دعم العمل الخيري والإنساني؛ وذلك عبر برنامج "ذيب الخير"، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للشركة؛ حيث يأتي هذا الدعم ضمن أولوياتنا، وأن العمل الخيري يستحق أن يحظى بتفاعل وتجاوب كبير من مختلف شرائح المجتمع السعودي"، وأشار "الذيب" إلى أن الشركة تستفيد من شبكة عملائها في مختلف أنحاء المملكة للإسهام في دعم القطاع الخيري والإنساني، وهو أمر نعتز به كثيرًا ونحرص على مواصلته؛ تعزيزًا لشراكات مستدامة للقطاع الخيري، مناشدًا القطاع الخاص بالحرص على الاستمرار في دعم هذا القطاع.