3 ضربات.. إحباط ترويج "حشيش وشبو وأمفيتامين" في جدة والشرقية وطريف

نفّذت الجهات الأمنية ثلاث عمليات أسفرت عن منع ترويج كميات من المواد المخدّرة في محافظة جدة، ومحافظة طريف، والمنطقة الشرقية.
تفصيلاً، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، على مخالفٍ لنظام أمن الحدود من الجنسية الإرترية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدّر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثانية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، على مواطنَيْن لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدّر (الشبو)، وجرى توقيفهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وفي العملية الأمنية الثالثة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدّر، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.