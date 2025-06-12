الذكرى السنوية لعلامة UGREEN لعام 2025: نَشحن رحلتك بكل نسبة مئوية!

منذ انطلاقتها في عام 2012، تركز UGREEN على تطوير إلكترونيات واكسسوارات مبتكرة تُثري الحياة اليومية والعمل. واحتفالًا بالذكرى السنوية لعلامتها التجارية لعام 2025، تكشف UGREEN عن سلسلة UGREEN Uno وسماعات الأذن اللاسلكية الجديدة كليًا UGREEN ClipBuds Magic. تجمع هذه المنتجات المبتكرة بين التصميم المرح والشاشات الذكية، ما يمنحها طابعًا فريدًا وشخصية مميزة.