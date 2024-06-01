وزير الخارجية يناقش مع "بلينكن" مقترح "بايدن" مؤكداً دعم جهود الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وعبّر الأمير فيصل، خلال الاتصال، عن دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة للمدنيين المتضررين من جرّاء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكلٍ آمن، مؤكداً ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقّق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.