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وزير الخارجية يناقش مع "بلينكن" مقترح "بايدن" مؤكداً دعم جهود الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

معبّراً عن دعم المملكة للانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين
صورة ارشيفية تجمع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
صورة ارشيفية تجمع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال، التطرّق للمقترح الذي أعلنه الرئيس جوزيف بايدن؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.

وعبّر الأمير فيصل، خلال الاتصال، عن دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة للمدنيين المتضررين من جرّاء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكلٍ آمن، مؤكداً ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقّق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

أنتوني بلينكن
غزة
فيصل بن فرحان

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