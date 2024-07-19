كشف التسلل.. صدّ الهجمات الإلكترونية بالذكاء الصناعي في دراسة لـ"السلمي" وفريقه

كشف الدكتور عبدالعزيز بن عطيه السلمي عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز، وفريقه البحثي المكون من: الدكتور قاسم أبو الهيجاء بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والدكتور أحمد جمال طيب كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور علي سعيد القحطاني بجامعة نجران، عن دراستهم الحديثة التي تشير إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات يمكن أن يوفر دقة عالية لكشف التسلل في شبكات إنترنت الأشياء (IoT).