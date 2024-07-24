مجلس شؤون الأسرة: "ظاهرة التحديات" تلحق بالأطفال أضرارًا جسدية ونفسية

حثّ مجلسُ شؤون الأسرة الآباءَ والأمهات على تثقيف أطفالهم حول التأثيرات السلبية لظاهرة التحديات.
وشدّد على ضرورة وضع ضوابط لمنصات التواصل الاجتماعي.
وقال المجلس: الأطفال يشاركون في هذه التحديات التي تنتشر على مواقع التواصل وتعود بأضرار سلبية على أسلوب حياتهم، وهي بلا فائدة، وقد تكون مؤذية؛ لضررها النفسي والجسدي، وبعضها ينفذه الأطفال بدون إدراك، وبعضها يتضمّن استخدام موادّ منزلية خطرة، أو القيام بحركات صعبة قد تؤدي إلى إصابات جسدية.
وأضاف: هناك تحذيرات طبية من وقوع أضرار صحية بالجملة، خاصة ما يتعلّق بخلط أطعمة غير متوافقة التركيب وعبر أدوات غير مخصصة لذلك.