مجلس شؤون الأسرة: "ظاهرة التحديات" تلحق بالأطفال أضرارًا جسدية ونفسية

وقال المجلس: الأطفال يشاركون في هذه التحديات التي تنتشر على مواقع التواصل وتعود بأضرار سلبية على أسلوب حياتهم، وهي بلا فائدة، وقد تكون مؤذية؛ لضررها النفسي والجسدي، وبعضها ينفذه الأطفال بدون إدراك، وبعضها يتضمّن استخدام موادّ منزلية خطرة، أو القيام بحركات صعبة قد تؤدي إلى إصابات جسدية.